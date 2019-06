Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere. La sua permanenza al Manchester United non è assolutamente scontata, anzi. Dopo una stagione da 47 partite e 16 gol, il centrocampista francese potrebbe cambiare aria. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano spagnolo ABC, il classe 1993 starebbe cercando di forzare la mano per la cessione. L'ex juventino, che non vuole restare un anno fuori dalla Champions (lo United non è riuscito a qualificarsi) avrebbe fatto sapere al club la sua decisione. Il vicepresidente esecutivo Woodward avrebbe però messo immediatamente in chiaro le cose: o qualcuno versa 180 milioni di euro oppure Paul non si muove da Manchester. La soluzione? Andare al muro contro muro, proprio come fece Courtois l'anno scorso con il Chelsea, non presentandosi in ritiro. E, secondo quanto riportato dalla Spagna, Pogba sarebbe pronto a fare lo stesso. Pronto a scioperare.

Real e Juve osservano interessate

Sulle tracce del francese c'è il Real Madrid ma non solo. Presente anche la Juve, che lo riporterebbe volentieri a Torino. Per questo Fabio Paratici nei giorni scorsi si è recato a Manchester, laddove ha incontrato lo United negli uffici del club inglese. Primi contatti avviati dunque. Il prezzo è alto, ma si può insierire delle contropartite. Fra queste l'ipotesi più accreditata è quella che porta a Joao Cancelo. Chissà se le cose con il passare del tempo non possano cambiare. La Juve ci spera. E, forse, anche Pogba.