Frank Lampard sta per tornare a Stamford Bridge, stavolta da allenatore. Questione di giorni, forse. Tant'è che Didier Drogba, ex bomber dei Blues e leggenda del club, ha confermato su Instagram che le parti stanno parlando per cercare di venirsi incontro.

Dopo Sarri, volato alla Juve, Abramovich e Marina Granovskaia avrebbero scelto proprio l'ex bandiera del club (648 presenze e 211 reti in 13 anni), reduce dall'esperienza al Derby County. Dopo il sesto posto raggiunto in campionato (Serie B inglese), Lampard ha portato i suoi ragazzi fino alla finale playoff, poi persa 2-1 contro l'Aston Villa.

Drogba ha svelato la trattativa su Instagram

In una lunga diretta con i suoi follower - circa 7 milioni - l'ex centravanti dei Blues ha confermato i contatti tra Lampard e il Chelsea. A una domanda di un utente su chi fosse l'uomo giusto per allenare i Blues, l'ivoriano ha risposto così: "Quello che è in trattativa per il lavoro, Frank Lampard". I tifosi hanno iniziato a chiedergli il giorno dell'annuncio, ma Drogba ha invitato tutti alla calma: "Rilassatevi, rilassatevi". Un commento anche su Eden Hazard, volato al Real Madrid dopo aver vinto l'Europa League con i Blues: "Nessuno può sostituirlo, è speciale. E' stato una leggenda al Chelsea, è la vita, questo è il calcio".