Il Real Madrid si rifà il look col nuovo kit da trasferta 2019-20 e lo fa ancora insieme a Bale. Il club del presidente Florentino Perez ha fatto indossare le nuove maglie ai giocatori più rappresentativi della squadra: presenti Karim Benzema, Toni Kroos, Marcelo e soprattutto Gareth Bale. La presenza del gallese non è passata inosservata: il giocatore ha trovato poco spazio nel Real di Zidane e ha chiuso il 2018-19 ai margini della prima squadra e in polemica con la società. Il fatto che il Real lo abbia scelto come modello per la prossima stagione fa pensare che la sua partenza non sia scontata.

Bale "prigioniero" del suo ingaggio

Finora non è stata avanzata nessuna offerta concreta nei confronti del giocatore, che ha ancora tre anni di contratto col Real e guadagna 15 milioni di euro a stagione. I nuovi arrivi, quello di Eden Hazard su tutti gli altri, e i 300 milioni già spesi sul mercato fanno pensare che da qualche parte il Real dovrà pur fare cassa e la cessione del gallese potrebbe essere un modo. Zinedine Zidane ha fatto intendere che per Bale sarà dura trovare spazio nella squadra del prossimo anno e quindi portare la maglia che ha indossato insieme a Benzema, Kroos e Marcelo prima che scatti ufficialmente la prossima stagione.