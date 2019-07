Sei colpi in cinque anni. Per un totale esorbitante superiore ai duecento milioni di euro. Tanto ha speso il Liverpool per comprare giocatori dal Southampton, incluse due pedine fondamentali per l'ultima Champions in bacheca come Mané e van Dijk. Non poteva allora che essere un simpatico "sfottò" agli amici Reds quello a firma dei Saints, che hanno deciso di annunciare il nuovo colpo di mercato con una piccola stoccata ai freschi campioni d'Europa… e a Jurgen Klopp. Il giocatore in questione è Che Adams, ex Birmingham nella scorsa stagione. Per lui, attaccante centrale e ala all'occorrenza, il Southampton ha speso 17 milioni, dopo i ventidue gol messi a referto nella passata annata. Il video di presentazione social, già candidato al più divertente della sessione, mostra il nuovo arrivato salire su un treno, il "Ralph Express", nome che richiama quello del manager Ralph Hasenhüttl, capotreno d'eccezione. La prima fermata è ovviamente Birmingham, dove Adams sale sul treno dei Saints, ma…

Sei acquisti in cinque anni

L'inconveniente del simpatico video in grafica 2D è proprio Jurgen Klopp, che sorvola il treno guidato da Hasenhüttl con un piccolo aereo e con un binocolo in mano, perfetta metafora di chi sta probabilmente già osservando il nuovo arrivato in casa Southampton. I primi colpi del Liverpool prelevati dai Saints furono del 2014-15: Lallana per trentuno milioni, Lambert per cinque e Lovren per venticinque. Dunque Clyne l'anno seguente per diciassette milioni, ma soprattutto Mané nel 2016 per quarantadue e van Dijk per più di ottanta nel 2018. Il capolinea del treno nel video social del Southampton? Ovviamente il St Mary's Stadium. Certo, Liverpool permettendo...