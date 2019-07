126 milioni di euro a 19 anni, ma per Joao Felix non sono un problema: "Sono preparato per gestire questa situazione". L'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone ha piazzato il colpo, l'attaccante portoghese è arrivato dal Benfica per una cifra record, diventando il quarto giocatore più costoso dopo Neymar (222 milioni), Mbappè (180) e Coutinho (145). Qualcuno l'ha paragonato a Ronaldo, nell'ultima stagione ha segnato 20 gol con il Benfica e adesso è pronto per la Liga, dove inizierà una nuova sfida. Intervistato per la prima volta dai canali ufficiali del club, Joao Felix si è detto pronto e preparato per l'Atletico.

"L'età non sarà un problema"

"Sono molto felice, il sogno di qualsiasi giocatore è quello di giocare nelle migliori squadre del mondo e l''Atletico è una di queste. Ho avuto diversi club interessati a me, ma ho scelto l'Atletico Madrid. È quello che mi è piaciuto di più e che mi darà condizioni migliori per migliorare e giocare come so, sono arrivato qui per dare il massimo". Continua Joao, molto sicuro delle sue qualità: "Voglio allenarmi per disputare una grande stagione al debutto. L'età ha una certa influenza, ma nel mio caso penso di essere già abbastanza preparato per gestire questa situazione. Ho già vissuto quest'anno in prima squadra e tutti mi dicono che ho solo 19 anni, ma non penso che sarà un problema",