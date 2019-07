Dal Guingamp al Borussia Mönchengladbach, una nuova sfida per Marcus Thuram. Un cognome “pesante”, un talento su cui in molti sono pronti a puntare e un ruolo completamente diverso da quello del padre: se papà Lilian, ex tra le altre di Parma e Juventus, è stato uno dei migliori difensori al mondo, il giovane Marcus (classe 1997) di professione fa infatti l’attaccante. Esterno offensivo sinistro, maglia numero dieci e primi sorrisi con addosso la divisa del Borussia Mönchengladbach, club che ha deciso di puntare forte su di lui: "Il Borussia Mönchengladbach ha acquistato Marcus Thuram dal Guingamp. L'attaccante 21enne ha firmato un contratto quadriennale che durerà fino al giugno 2023", si legge sul sito ufficiale del club tedesco.

Dal gol a Buffon alla 10 del Mönchengladbach: chi è Marcus Thuram

Marcus Thuram, nato a Parma nel 1997, è cresciuto nella cantera del Barcellona (club dove il padre ha concluso la carriera nel 2008) dove ha iniziato come centrocampista, mentre successivamente si è trasferito prima al Sochaux e poi al Guingamp, società con cui ha esordito in Ligue 1 nel 2017. "Il mio cognome mi spinge solo a fare meglio e a diventare più bravo di mio papà", ha più volte affermato Marcus Thuram, fratello maggiore di Khéphren, classe 2001 del Nizza. Marcus con il passare degli anni viene impiegato da attaccante, ruolo in cui mette in mostra tutta le sue qualità, gol al Psg di Buffon (per anni compagno di squadra del padre) in Coppa di Lega lo scorso gennaio compreso. 38 presenze e 13 reti nell'ultima stagione con il Ligue 1, ora il trasferimento in Bundesliga: ad attenderlo la 10 del Borussia Mönchengladbach.