Psg e Barcellona rischiano di dare vita a un'altra lunga estate di scontri sul mercato. In passato ci sono stati tanti giocatori contesi e corteggiati dalle due squadre: dal caso Verratti all'ammiccamento per Rabiot, con in mezzo il passaggio di Neymar dalla Spagna alla capitale francese, per la cifra record di 222 milioni di euro. A distanza di appena due anni da quel trasferimento, l'attaccante brasiliano ha chiesto di andare via e la destinazione più probabile è proprio il ritorno alla squadra catalana. Le tre parti in causa non si nascondono più e lavorano sull'operazione che dovrebbe essere costituita da una parte cash più delle contropartite tecniche. Il Barça può giocare sulla volontà di O'Ney, ma i parigini non intendono fare sconti ed effettuano uno sgarbo nei loro confronti. Il club di Al Khelaifi, infatti, si è assicurato il cartellino di Xavi Simons, talentuosissimo giocatore della Cantera blaugrana. Il giovane olandese, classe 2003 e assistito da Mino Raiola, è uno dei ragazzi di maggiori prospettive della Masia, ma ha deciso di cambiare aria e rifiutare l'offerta di rinnovo: la proposta del Barcellona lo avrebbe reso uno dei tre giocatori più pagati del settore giovanile, oltre a garantirgli una rapida ascesa verso la prima squadra. "Oggi è un giorno molto complicato per me, perché a nessuno piace salutare. E men che meno quando devi dire addio alla tua casa, alla tua famiglia e alla vita a cui sei abituato da lungo tempo - ha scritto Xavi Simons in una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di followers -. È stato un sogno quando ho indossato la maglia del Barça per la prima volta 9 anni fa come un giocatore dell'Under 8. Negli anni ho affrontato vittorie e sconfitte. Sono caduto tante volte e mi sono sempre rialzato perché ho avuto allenatori, staff e compagni di squadra sempre dalla mia parte. Nonostante ho solo 16 anni, ho sempre sentito il sostegno e l'affetto di centinaia di migliaia di tifosi del Barça che mi hanno incoraggiato e motivato a continuare a migliorare e allenarmi per giocare un giorno al Camp Nou. Ora inizierò una nuova ed eccitante avventura fuori Barcellona. Questo club, la sua gente i suoi fan avranno sempre un posto speciale nel mio cuore". In serata il Psg ha ufficializzato il suo acquisto: contratto fino al 2022.