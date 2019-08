Il Manchester United piazza il colpo in prospettiva: dal Monaco è in arrivo il centrocampista classe 2003 Hannibal Mejbri per circa 10 milioni di euro. Una cifra che fa sicuramente scalpore, data l'età del ragazzino che ha colpito tutti con la maglia dell'Under 16 francese. Origini tunisine per Mejbri, cresciuto nella periferia est di Parigi dove ha mosso i primi passi tra Paris FC e AC Boulogne-Billancourt. Per una giovane promessa della capitale, finire nell'orbita Psg poteva sembrare una tappa naturale. Ma Hannibal per sé aveva altri piani.

Niente parastinchi? E il Psg fece reclamo contro il ragazzino...



Lontano da Parigi e dal club numero uno di Francia. "Lì ho amici, ma il Psg non mi è mai piaciuto", aveva confessato Mejbri a Le Parisien al termine dell'ultima partita disputata nella sua città prima di approdare al Monaco nel 2018. Proprio contro il Psg, in finale di Coupe de Paris U15, Hannibal segna, la sua squadra vince ai rigori e il ragazzo saluta la sua città tra i fischi del pubblico e un reclamo tecnico dello stesso Psg perché il giovane avversario non indossava i parastinchi. L'avventura nel Principato parte forte, Mejbri mette in mostra tutte le sue doti di centrocampista completo ma poi in inverno tra club e giocatore si rompe qualcosa. Ora lo aspettano lo United e tutta l'attenzione mediatica che comportano quei 10 milioni di investimento.