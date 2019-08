Una stagione iniziata non nel migliore dei modi per il Bayern Monaco. Battuto dal Borussia Dortmund nella Supercoppa di Germania e con un calciomercato che non sembra decollare. L’obiettivo primario è senza dubbio Leroy Sané del Manchester City. Più volte Kovac, l’allenatore dei bavaresi, ha parlato di lui facendo poi marcia indietro e scusandosi con il club inglese per le troppe parole pronunciate. Ieri un’altra cattiva notizia: l’attaccante tedesco infatti ha subito un infortunio dopo 10 minuti del Community Shield, anche se Guardiola al termine della partita ha rassicurato tutti: “Non penso sia grave, aspetteremo comunque i controlli”.

Ecco un altro Sané

Un imprevisto che potrebbe dunque bloccare una trattativa difficile. Il Bayern Monaco comunque non si arrende e ha messo nel mirino un altro Sané. Non Leroy ma Sidi, fratello sedicenne del giocatore del Manchester City. Sidi gioca nella formazione Under17 dello Schalke 04 e nel caso in cui fosse preso andrà a rinforzare la squadra giovanile dei bavaresi. Nella speranza un giorno di riuscire a riunire i due fratelli.