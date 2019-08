Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ne è certo: le voci di calciomercato non condizioneranno le sue scelte quando si tratterà di schierare la formazione da opporre al PAOK Salonicco nella doppia sfida valida per il terzo turno preliminare di Champions League. Donny Van de Beek, obiettivo del Real Madrid per il centrocampo, sarà in campo in entrambe le partite. Andata in calendario martedì 6 agosto in Grecia, ritorno in Olanda una settimana dopo. L'allenatore ha ha chiarito la posizione di Van de Beek nella conferenza stampa di presentazione della sfida al PAOK. "È venuto qui e giocherà. La sua convocazione non è mai stata in discussione" le parole di ten Hag, apparso anche spazientito di fronte alle tante domande sul futuro del numero 6, già a segno nel primo turno di campionato giocato nello scorso weekend (2-2 contro il Vitesse).