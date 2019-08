Nelle ultime ore di trattative per quanto riguarda il calciomercato in entrata per le formazioni inglesi, l'Arsenal prepara un arrivo in difesa. È quello di David Luiz. Come riporta Sky Sports, i Gunners stanno stringendo i tempi per il centrale brasiliano del Chelsea. Ai Blues andrà una cifra pari a 8,7 milioni di euro mentre per il 32enne è pronto un contratto biennale. Nella giornata di mercoledì David Luiz si è allenato a parte rispetto al gruppo allenato dal suo ex compagno di squadra Frank Lampard e i lavori per concretizzare il suo trasferimento entro la deadline delle 18 di oggi sono in corso. Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, aveva spiegato qualche giorno fa la volontà di disporre di un altro difensore prima della chiusura del mercato, ammettendo l'interesse per David Luiz. Ora serve superare solo le ultime resistenze del Chelsea, dettate dal blocco al mercato in entrata per i Blues, che non potrebbero acquistare un sostituto del difensore.