Non è mancata però l’ironia agli Eagles che, rimosso il tweet-video tra i peggiori di sempre, si sono riscattati con l’aiuto del Var: ecco la gif con McArhur, pronto a simulare la gestualità dell’arbitro riconoscendo l’errore della precedente presentazione flop del nuovo compagno. Fan scatenati per la condotta social del Crystal Palace, tuttavia la new entry McCarthy si è detto soddisfatto per l’opportunità concessa dai londinesi: "Ho parlato con James. Sono felice di essere qui, è un nuovo inizio di cui pensavo di aver bisogno". E chissà che la rimpatriata tra i due Mc non possa svoltare la stagione della squadra di Hodgson.