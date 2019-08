Romelu Lukaku all'Inter è stata una delle trattative più avvincenti dell'estate, ma anche un buon affare per tutti. Parola di Ole Gunnar Solskjaer, che a due giorni dal debutto in Premier League contro il Chelsea ha congedato così il suo ex attaccante. "Per Romelu era arrivato il momento di andare via", ha commentato l'allenatore del Manchester United nella conferenza stampa di venerdì mattina. "Abbiamo fatto un buon affare e lui è felice, quindi entrambi i club hanno chiuso un accordo come si deve".

"Gli auguro il meglio per la sua nuova avventura all'Inter"

Solskjaer ha proseguito spiegando l'esclusione di Lukaku dagli ultimi impegni estivi da giocatore dei Red Devils. "Era infortunato durante la tournée e quindi non vi ha preso parte: spero per lui che inizi al meglio la sua avventura con l'Inter".