Due vittorie nella doppia sfida americana contro il Napoli per il Barcellona di Valverde, nonostante l’assenza di Messi. Esprime fiducia l’allenatore spagnolo nel post partita contro la squadra di Ancelotti: "Torniamo con la consapevolezza che nell’ultima partita prima dell’inizio della Liga abbiamo mostrato ciò che la squadra dovrà fare in campionato. Mi è piaciuto l’atteggiamento e l’equilibrio". Sui nuovi acquisti invece: "Sono felice della partita di Griezmann e anche lui lo è. Discorso uguale per de Jong che oggi ha mostrato di essere un grande giocatore".

"Vidal e Coutinho sono stati importanti, ma ora..."

Gli acquisti dei blaugrana hanno però creato un problema di esuberi all’interno della rosa di Valverde: "Vidal e Coutinho? Devono rimettersi in forma perché sono arrivati tardi avendo giocato la Copa America. Lo scorso anno sono stati importanti per noi, ma adesso c’è molta concorrenza e devono impegnarsi per trovare posto in squadra".