Coutinho tra Parigi e Monaco di Baviera, un futuro da decifrare. L'esterno d'attacco brasiliano del '92 sarebbe a un passo dall'addio al Barça. Almeno secondo quanto riportato dai media spagnoli, in particolare il Mundo Deportivo e la radio catalana RAC1, che ha parlato di una trattativa tra il Barcellona e il Bayern Monaco proprio per l'ex Liverpool, in blaugrana dal gennaio 2018 (75 presenze e 21 gol fin qui).

Coutinho 'sblocca' Neymar?

Sempre secondo la radio catalana, la trattativa tra i club si basa su un prestito con opzione di riscatto, ancora incerta la formula. Il Bayern sta per ufficializzare Perisic dall'Inter, ma ha dovuto rinunciare all'acquisto di Sané dal City a causa di un infortunio. Nico Kovac sta cercando un esterno come Coutinho, sempre nell'orbita del Psg. L'uscita dell'ex Inter, inoltre, permetterebbe al Barcellona di monetizzare e avere più forza economica per il ritorno di Neymar, ormai fuori dai piani dei francesi, conteso da Barcellona e Real Madrid. Un giro di mercato e di attaccanti ancora da chiudere.