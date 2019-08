Trova conferma la notizia anticipata da AS, Rodrigo Moreno Machado sarà un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo di origini brasiliane passerà dal Valencia al club rojiblanco per una cifra di circa 60 milioni di euro, comprensiva di bonus (55+5); in questa sessione di mercato Rodrigo era stato cercato anche dal Napoli. C'è già l'accordo anche con il giocatore per l'ingaggio, Rodrigo sarà a Madrid nelle prossime ore per svolgere le visite mediche.

Ok del proprietario del Valencia



La cessione è stata avallata dal proprietario del Valencia Peter Lim, che ha dato l'ok all'operazione da Singapore. Manca dunque ormai soltanto l'ufficialità, che con ogni probabilità arriverà quando l'Atletico Madrid riuscirà a piazzare gli esuberi Correa e Kalinic; dal canto suo il Valencia cercherà sul mercato il sostituto di Rodrigo.