Il futuro di Donny van de Beek è ancora tutto da decifrare: sul centrocampista classe '97 dell'Ajax, una delle rivelazioni della scorsa stagione, c'è l'interesse forte del Real Madrid. E con i blancos c'è anche una trattativa, come lo stesso calciatore aveva ammesso qualche giorno fa. Intanto però, la stagione dei Lancieri è già cominciata - tra Eredivisie e preliminari di Champions League - e van de Beek continua a scendere in campo.

Le parole di Overmars

E proprio dopo la vittoria sul PAOK, che ha consegnato alla squadra di ten Hag il passaggio del turno in Champions, di van de Beek ha parlato il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars: "Penso che van de Beek - ha rivelato - rimarrà con noi. Non ci vorrà molto prima di saperlo per certo, ma spero che vada tutto bene. Non stiamo cercando altri giocatori". Parole che "gelano" il Real Madrid, che stando così le cose dovrà rinunciare a questo rinforzo a centrocampo, in attesa di nuovi sviluppi.