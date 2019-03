FACUNDO RONCAGLIA (2007-2009, 2011-2012). In Italia lo abbiamo visto con le maglie di Fiorentina e Genoa, ma prima di approdare in Serie A El Torito è stato uno dei centrali del Boca. 42 presenze nel primo biennio e 42 nell’ultimo anno dopo i vari prestiti. L’ultima partita giocata è la finale d’andata di Copa Libertadores contro il Corinthians, in cui segnò una rete. Scaduto il contratto, non riuscì per questioni di giorni a disputare la partita di ritorno – Come sarebbero le altre squadre senza cessioni