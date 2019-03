LA PANCHINA. In questa formazione non compaiono, per questioni di spazio, altri giocatori importanti passati o cresciuti a Torino e che avrebbero tranquillamente potuto far parte di un 11 di questo livello. Dal portiere Hart, in granata nella stagione 2016-17, ad Alessio Cerci, oggi all’Ankaragucu e in passato partner perfetto di Immobile, per finire a Maksimovic che rappresenta tuttora la seconda cessione più remunerativa nella storia del club - Come sarebbero le altre squadre senza cessioni