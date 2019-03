JAIME VALDES (1999-2004). In Italia lo porta proprio il Bari, che lo scopre giovanissimo. Esordisce in A grazie a Fascetti e in 5 stagioni si mette in luce fino alla chiamata della Fiorentina. Annata sfortunata e ritorno in Puglia per una seconda importante parentesi della sua carriera, ma a Lecce. Visione di gioco, dribbling, assist: dà il meglio da trequartista, noi lo arretriamo con licenza di spingersi in avanti