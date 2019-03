RUBÉN OLIVERA (2010-gennaio 2012). Più qualità di Munari e più malizia rispetto a Pessina in forza all’Atalanta per il centrocampista uruguayano, 35enne che gioca ancora in D all’Aprilia. Risolto il contratto con la Juve, El Pollo si trasferì al Lecce dove rimase per una stagione e mezza: 4 gol e 8 assist con De Canio, probabilmente la sua migliore annata di sempre in Serie A. Si trasferirà alla Fiorentina per 2 milioni di euro dopo 44 presenze in giallorosso e, come detto, si è riciclato nelle serie inferiori