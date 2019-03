MEMPHIS DEPAY (2012-2015). Completiamo un tridente da urlo con uno dei migliori prospetti emersi dal vivaio biancorosso, lui che dal 2006 al 2012 gettò le basi per imporsi in prima squadra: 50 gol segnati in 124 gare per il jolly classe 1994, ceduto per 34 milioni di euro allo United senza sfondare ma ritrovandosi con gli interessi al Lione dal gennaio 2017. Lo dimostrano i numeri in Francia e soprattutto la presenza costante nella Nazionale olandese: 16 reti in 46 incontri tra gli Oranje rifondati da Koeman