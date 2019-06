10° posto UROS e NEMANJA MATIC: 47,7 milioni - Classe 1988 il più famoso dei due, centrocampista del Manchester United. Più piccolo di due anni il fratello Uros, che il prossimo anno giocherà nell'APOEL Nicosia in prestito dal Copenaghen. La cifra totale di Transfermarkt è quella data dalla somma del prezzo più alto mai pagato in carriera per ogni calciatore. In questo caso i 44,7 milioni sborsati dallo United per Nemanja (e incassati dal Chelsea) e i 3 investiti proprio dal Copenaghen per il fratello Uros.