RYAN BABEL (FULHAM). Attaccante classe 1986, valutazione 5 milioni di euro (fonte Transfermarkt). Decisamente minore rispetto ai 17 e passa che il Liverpool dovette sborsare all'Ajax per acquistarlo nel 2007. L'olandese ha firmato a gennaio un contratto di sei mesi con il Fulham. Cinque gol e 4 assist, non male per un 32enne. Non abbastanza però per salvare il club inglese