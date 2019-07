Il separato in casa per eccellenza è MAURO ICARDI che ha perso la fascia da capitano lo scorso febbraio, è rimasto fuori un paio di mesi e quando è rientrato ha segnato solo due reti nel finale dello scorso campionato. L'ad Beppe Marotta ha dichiarato che il giocatore non rientra nei piani della società, ma l'argentino non molla: è in ritiro e si allena con la squadra e usa i social per rimarcare la sua volontà di restare all'Inter