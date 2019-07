L’assenza di Romelu Lukaku tra i modelli scelti dallo United per presentare le nuove maglie non è passata inosservata: un indizio che fa sognare i tifosi dell’Inter, nonostante le difficoltà della trattativa. I Red Devils chiedono infatti 85 milioni di euro per far partire il belga, mentre i nerazzurri lo valutano 70 milioni (con pagamento in più anni).