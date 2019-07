ACQUISTI: Godin (d, Atl. Madrid); Agoumé (c, Sochaux) Lazaro (c, Hertha Berlino); Sensi (c, Sassuolo); Brazao (p, Parma); Barella (c, Cagliari). CESSIONI: Vanheusden (d, Standard Liegi); Emmers (c, Standard Liegi); Pinamonti (a, Genoa); Sala (d, Sassuolo); Vrsaljko (d, Atletico Madrid); Keita (a, Monaco); Adorante (a, Parma); Rizzo (d, Genoa); Burgio (c, Atalanta); Gavioli (c, Venezia)