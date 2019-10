Detto del primato dell’Inter in Europa, la Serie A certifica il 2° posto del Sassuolo (90,7 milioni) per il valore dei propri 31 giocatori concessi in prestito. Trovano spazio anche Roma (71,4) e Atalanta (68,1), Sampdoria (64,6) e Cagliari (63,1). Una curiosità: solo Juventus, Napoli e Bologna non hanno giocatori in prestito nelle rispettive rose