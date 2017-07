"Perisic è forte, è un nostro giocatore e lo vorrei tenere con me, ma conta il suo parere e quello della società". Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post vittoria sul Bayern Monaco, torna a parlare del futuro del croato prima di soffermarsi sui contenuti del match: "Abbiamo fatto bene, siamo stati molto bravi nel tenere le distanze tra i reparti - dice l'allenatore nerazzurro -. Nella ripresa, se vogliamo essere pignoli, siamo stati meno incisivi nel palleggio. L'Inter deve avere voglia di giocare contro avversari di questo livello. Oggi abbiamo battuto il Bayern Monaco ma dobbiamo ancora crescere. Vincere aiuta a sorridere e ad affrontare meglio le sfide successive". L'ex Roma analizza in chiusura una possibile modifica tattica per il ruolo di Joao Mario: "Lui come Nainggolan? Tutti i campioni hanno caratteristiche diverse, ma se sono campioni sanno comunque fare la differenza. Radja gioca più sugli strappi mentre Joao è più bravo nel palleggio e nello stretto".