Lo scorso anno è stato tra i migliori calciatori del Milan, con 7 gol e 9 assist in 34 presenze. Ed ora Suso ha come obiettivo quello di riconfermarsi, in una squadra fortemente rivoluzionata dai tanti acquisti effettuati dalla società. E resta in piedi sempre il discorso riguardante il rinnovo del calciatore spagnolo, che ha il contratto in scadenza nel 2019. Si parte da una condizione positiva: entrambe le parti hanno la volontà di prolungare il rapporto. Il Milan ritiene Suso incedibile, lo spagnolo gode della fiducia della società e di Vincenzo Montella. E il calciatore vuole restare in rossonero ed ha più volte ribadito di trovarsi benissimo in questa società. Ed ora? Quest'oggi ci sono stati i primi tentativi di approccio tra le parti, con il nuovo agente dello spagnolo Alessandro Lucci che ha incontrato il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli. Sono stati fatti i primi numeri, tra l'offerta presentata dal Milan e la richiesta avanzata invece dal calciatore. Nei prossimi giorni le parti si riaggiorneranno e proveranno ad approfondire ulteriormente questo discorso. Milan-Suso, si lavora per il futuro: prove di rinnovo tra i rossoneri ed il fantasista spagnolo.