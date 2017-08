A carte scoperte, perché se dall’ambiente rossonero i segnali di 'rottura' con Carlos Bacca erano ormai chiari (a testimonianza di questo c’è la doppia esclusione per scelta tecnica nel preliminare di Europa Lague con il Craiova), adesso arrivano le parole nette da parte di Sergio Barila, agente dell’attaccante colombiano, nel corso di un’intervista rilasciata a Estadio Deportivo. "È ormai noto che Carlos voglia tornare al Siviglia. Carlos si è trovato bene a Siviglia, sia dal punto di vista sportivo che personale, e se ci fosse l'opportunità di tornarci, lo farebbe con piacere. E’ un anno importante per i calciatori che hanno la possibilità di giocarlo. Si sta allenando bene e si sta preparando per fare un'ottima stagione. La squadra che lo avrà, potrà contare su un gran numero di gol. Al giorno d'oggi è uno dei migliori bomber d'Europa", parole chiare che però devono fare i conti con la posizione del Milan. La società rossonera è infatti disposta a privarsi dell’attaccante colombiano finito ormai ai margini del progetto tecnico di Vincenzo Montella (che nel finale della scorsa stagione gli preferì per diverse gare Lapadula), ma solo a titolo definitivo: niente cessione in prestito con diritto di riscatto, ma solo con obbligo. E' questa la linea del Milan, condizioni che al momento sembrano essere irremovibili.

L’ag. di Bacca: "Dopo il cambio di proprietà serve trovare la soluzione migliore per tutti"

Niente trasferimento in prestito, toccherà adesso al Siviglia decidere se presentare al Milan un’offerta per l’acquisizione a titolo definitivo (o comunque prestito con obbligo di riscatto) di Bacca. "Carlos aveva firmato col Milan un contratto di cinque anni e l'intenzione era quella di rispettarlo e di far parte del progetto del club. Ma c'è stato un cambio di proprietà e di dirigenza, con altre idee, quindi ora è meglio trovare la soluzione migliore per tutti. Lui è felice a Milano con la sua famiglia, in due stagioni di Serie A è stato tra i migliori marcatori: dobbiamo rispettare la decisione dei nuovi vertici ma anche quella di Carlos. Lui è un professionista che ha sempre rispettato i suoi obblighi e le sue prestazioni lo confermano. E' impossibile addossargli colpe. Carlos ha diverse offerte, prenderà la decisione che ritiene più opportuna per lui e per la sua famiglia", ha concluso Barila, agente dell’attaccante colombiano del Milan.