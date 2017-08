Per una sintesi veloce chiedete a Piero Ausilio: "Schick? Piace a tanti...". E neanche poco: Roma, Napoli, Monaco, l'Inter di Spalletti (in pole position). Tant'è che mercoledì, a Milano, la dirigenza nerazzurra ha incontrato i dirigenti della Samp per provare ad anticipare la concorrenza. Spalletti, Ausilio, Gardini e Martusciello: tutti in fila per Patrik Schick, professione attaccante. Uno che coi suoi 13 gol stagionali ha fatto impazzire mezza Italia. Prima la Juve, squadra con cui tra l'altro aveva svolto le visite mediche prima di riscontrare il famoso "stop". Adesso l'Inter di Spalletti, pronto a chiudere l'operazione dopo la cena di mercoledì a base di... mercato. Schick, intanto, ha (ri)ottenuto l'idoneità sportiva e potrà tornare ad allenarsi. Una bella notizia, testimoniata da una foto su Instagram che dice tutto. Sorriso e ok: "Va tutto bene".

Un'asta per Schick, chi lo prende?

Al di là della cena di ieri, in cui erano presenti gli agenti del calciatori e Daniele Pradè, sarà la Sampdoria a decidere il da farsi. Da un lato l'Inter e la Serie A, coi sondaggi di Roma e Napoli (la Juventus si è defilata); dall'altra, invece, l'occhio del Monaco - a caccia di un eventuale sostituto di Mbappè, cercato da diversi club - e il Psg, che a giugno aveva offerto ben 38 milioni di euro alla Sampdoria per portarlo all'ombra della Tour Eiffel. E il giocatore? Che pensa? L'Inter è una destinazione gradita, l'attaccante avrebbe già dato l'ok al trasferimento. Adesso è tutto nelle mani della Samp, con la cena di mercato volta a testimoniare un solo fatto: i nerazzurri hanno voluto mettere le cose in chiaro e anticipare la (molta!) concorrenza. "Schick? Piace a tanti...". Così parlò Ausilio, così disse il mercato. Un'asta per l'attaccante ceco.