Dzeko non basta, la Roma cade al "Sanchez Pizjuan" contro il Siviglia e perde per 2-1. Escudero e Nolito regalano il Trofeo Antonio Puerta agli andalusi: "E' normale non essere ancora al top della forma ma ce la siamo giocata" dice Di Francesco in conferenza stampa, le sue parole.

"Mi aspettavo dei problemi"

“È normale non essere al top in questa fase dell’estate - ammette l'allenatore in conferenza stampa dopo la partita col Siviglia - Durante la partita spesso ci siamo un po’ allungati. Il Siviglia ha cambiato poco e ha determinate abitudini, fisicamente siamo indietro rispetto a loro ma ci siamo giocati la partita. Avremmo dovuto osare qualche verticalizzazione in più, se andiamo a vedere anche il palo colpito credo che la partita sia stata ben giocata".