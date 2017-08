Il Ferragosto ad Appiano Gentile è una cosa seria. Parola chiave? Lavoro, su ogni fronte. Dal campo alle innovazioni, tra preparazione e mercato. Programma concentrato, intenso: al mattino lezioni sulla Var, nel pomeriggio allenamento. Nel mezzo, tanto trattative. E ovviamente l’argomento principale è quello che vede protagonista Kondogbia: niente seduta saltata per lui, soltanto un’uscita per una breve commissione. Poi il colloquio nel centro sportivo, con Spalletti, Gandini e Ausilio. Mentre sullo sfondo si estende il giallo del Villarreal, in una trattativa sempre più avanzata. Con un altro nome legato, però: quello di Cancelo, al centro di uno scambio tutto nerazzurro proprio col centrocampista francese. Intrecci e ruoli diversi, ma uniti in una singola operazione. E per il momento l'accordo sulle formule c'è. Si tratta adesso sulle cifre dei riscatti e poi su quelli che saranno gli ingaggi dei giocatori. Ah, piccolo dettaglio: non è escluso che ‘Kondo’ allunghi di un altro anno il suo contratto prima di andare in prestito. Il tutto per non tornare poi solo con due anni di contratto. Intanto la volontà reciproca di chiudere l’operazione c’è.