Da Keita alla difesa

Centrocampo, sì, ma non solo. Perché Allegri potrebbe ricevere di più. E allora prosegue la caccia al difensore, ma senza fretta. Al centro dell’attenzione c’è sempre Spinazzola, ma l’Atalanta non molla: sì, Gasperini prima desidera trovare il sostituto. E in cima alla sua lista c’è Laxalt, per il quale il Genoa chiede dodici milioni di euro: mentre il club di Percassi non offre più di dieci. Dalla corsia laterale al centro, magari accelerando per il ritorno anticipato di Caldara. E poi Keita, in una trattativa nel mezzo di un periodo di stallo. Serve tempo. Perché per la Juventus il senegalese è solo un’opportunità: non un’esigenza. Tenendo soprattutto conto del contratto del giocatore, in scadenza nel 2018: per questo Marotta e Paratici ritengono eccessivi i trenta milioni chiesti da Lotito. Con l’offerta bianconera ferma a 15 milioni più cinque di bonus. Ma il presidente biancoceleste sembra irremovibile.