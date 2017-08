Il comunicato ufficiale

Il club viola ha annunciato attraverso Twitter l'acquisizione del Cholito: "ACF Fiorentina comunica aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone dal Genoa CFC".



Il profilo del Cholito

Giovanni Simeone, nato a Buenos Aires il 5 Luglio 1995, in carriera ha indossato le maglie di River Plate e Banfield e nell’ultima stagione, con la maglia dei liguri, ha disputato 36 partite realizzando 13 gol. In carriera ha vinto un campionato argentino, una Copa Libertadores, Una Copa Sudamericana, e una Recopa Sudamericana.

Il nuovo attaccante viola vanta inoltre 12 presenze e 10 gol con la Nazionale Under 20 del suo paese.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2022. Simeone raccoglie l’eredità dei grandi bomber sudamericani, da Batistuta all’ ”Artillero” Petrone, da Edmundo a Montuori, campioni che hanno calcato il prato del Franchi e che hanno contribuito a rendere la maglia viola famosa in tutto il mondo.