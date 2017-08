Un’ultima partita per salutare il proprio pubblico, una vittoria utile non solo per concludere al meglio la propria avventura in Spagna, ma anche per dire addio (nel miglior modo possibile) ad una maglia diventata quasi una seconda pelle. ‘The last 90 minutes’, potrebbe titolarsi così il film andato in scena ieri al Mestalla con protagonista Joao Cancelo, promesso sposo dell’Inter nell’affare che vedrà Kondogbia compiere il percorso inverso. Il trionfo firmato Simone Zaza sul Las Palmas è passato quasi in secondo piano, di fronte alla commozione del calciatore portoghese. Mano tremante, maglia stretta sul volto e lacrime a rigargli il volo come nelle migliori pellicole drammatiche. In sottofondo, poi, non poteva mancare la standing ovation dei suoi tifosi, colpiti da un saluto così triste e, al tempo stesso, così accorato. Un legame che si spezza, un rapporto che finisce, sul campo però. Non nel cuore, perché Joao Cancelo ha già fatto sapere tramite il proprio profilo Instagram di portare con sé per sempre questi ricordi: “Grazie di tutto Valencia, sarai sempre nel mio cuore. Ti auguro il meglio”.