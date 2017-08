Le cifre dell’affare

Un nuovo attaccante dunque per Vincenzo Montella, che in conferenza stampa aveva definito il classe ’88 "molto funzionale" al gioco del Milan. Operazione tra i rossoneri e la Fiorentina chiusa sulla base di un prestito a 5 milioni, con un riscatto obbligatorio fissato a 20 milioni. Decisiva anche la volontà del giocatore, che negli scorsi giorni non si era presentato all’allenamento della Fiorentina, presentando un certificato medico nel quale si attestava la sua scarsa tranquillità. Ventisette gol con la maglia viola nelle ultime due stagioni in Serie A, adesso Kalinic è pronto per una nuova avventura a Milano. L’attaccante croato è soltanto l’ultimo acquisto dell’importante campagna dei rossoneri, che completano così la rosa dopo aver preso Rodriguez, Musacchio, Conti, Bonucci, Kessie, Biglia, Calhanoglu, Borini e Andre Silva. Adesso è tutto fatto anche per Kalinic: domani le visite mediche con il Milan, a seguire la firma sul nuovo contratto. La storia con la società rossonera può finalmente iniziare.