Vince e convince, la nuova Inter, ma non è ancora ultimata. L’arrivo di Cancelo dal Valencia, contestuale alla cessione di Kondogbia al club spagnolo, non chiude ancora i battenti del calciomercato nerazzurro. Aggiornamenti in questo senso arrivano sul fronte delle uscite. Su Stevan Jovetic si riaccende l’interesse del Siviglia. Gli andalusi avevano trattato ad inizio mercato il riscatto del giocatore, che si era rilanciato nella seconda parte della scorsa stagione nella Liga. Tuttavia, Walter Sabatini non volle accordare uno sconto rispetto all’accordo iniziale e l’operazione raggiunse un punto morto. Dopo settimane di valutazione, il montenegrino è tornato d’attualità e il Siviglia ha ripreso i contatti con l’Inter per l’attaccante.

Gabigol, niente accordo con lo Sporting

Nonostante le poche e modeste apparizioni, potrebbe partire anche Gabigol. In tal senso, la destinazione Lisbona sponda Sporting si fa sempre meno probabile. Manca, infatti, l’accordo tra i due club perché i portoghesi non garantiscono parte dello stipendio che l’Inter vuole da chi lo compra. Le piste che restano vive, seppur non ancora fondamentalmente concrete, portano sempre alla capitale portoghese, stavolta Benfica, e al Malaga. In precedenza, c’erano stati contatti tra l’agente del brasiliano e il Porto, che però non si sono mai trasformati in trattativa vera e propria. Dunque, anche attraverso le uscite, l’Inter di Luciano Spalletti assume contorni sempre più definiti.