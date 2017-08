Allenamenti saltati, corteggiamenti, contatti e un mercato nella fase cruciale. Perché il tempo stringe, soprattutto per Spinazzola. In un braccio di ferro continuo tra Atalanta e Juventus. Richiestissimo, Leonardo: prezioso per il sistema di Gaperini e tanto desiderato da Allegri. Intanto il presente, segnato dalla prima giornata di Serie A. Una domenica davvero particolare per l'esterno: allenamento a parte al mattino nonostante la convocazione per la partita contro la Roma. Niente stadio, Spinazzola è rimasto a casa. E ora l’inizio della nuova settimana con la situazione in stand bay. Con il giocatore e il suo agente che vorrebbero risolvere la situazione, anticipando così il ritorno in bianconero. E oggi, quindi, c’è stato un ulteriore contatto tra Marotta e Luca Percassi. Dall’altra parte, però, prosegue il muro dell’Atalanta: i nerazzurri non hanno intenzione di sedersi al tavolo. Stallo.