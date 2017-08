Prima giornata milanese per Nikola Kalinic, arrivato in città per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà al Milan, destinazione tanto cercata e voluta. L'ormai ex attaccante della Fiorentina è arrivato alla clinica "La Madonnina" a Milano. Completata la prima parte di visite, ora l'idoneità sportiva al Coni e i test fisici a Milanello. Poi mancherà soltanto la firma sul contratto e l'ufficialità da parte del Milan, che ha già anticipato l'arrivo del croato con un tweet nella giornata di domenica, per un affare da 25 milioni di euro complessivi (5 di prestito oneroso e 20 di obbligo di riscatto). Il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo attaccante.