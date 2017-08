Beppe Marotta traccia un bilancio del mercato bianconero e tranquillizza l'ambiente in vista dell'ultima settimana di calciomercato. Durante la presentazione ufficiale di Matuidi l’ad bianconero chiude la porta a Spinazzola, nega l'esistenza di un caso Marchisio ed esclude un ritorno di fiamma per Schick e Keità. La Juventus vuole rispettare l'accordo siglato con l'Atalanta per Spinazzola: "Leonardo è un giocatore di nostra proprietà. In questo momento abbiamo l’ esigenza di un profilo simile al suo con noi, ma allo stesso tempo abbiamo preso un impegno biennale con l’Atalanta che vogliamo onorare. Spinazzola è a conoscenza di questa necessità, sa che potrebbe essere un’occasione importante - continua Marotta - e fa pressione per venire qui. Ovviamente il suo comportamento cozza con i programmi dell’Atalanta, a campionato iniziato. Come finirà? Con lui che rimarrà a Bergamo, e l’Atalanta dovrà rigenerarlo. Nulla di grave, il suo comportamento è spontaneo, perché sa di poter indossare la maglia della Juve. Ho parlato con Percassi ieri, noi abbiamo gestito la situazione parlando con lui, ma gli scenari cambiano e non ci sono garanzie per il futuro”.