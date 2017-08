Claudio Marchisio chiude il caso. Il principino non lascerà la Juventus, non ci sarà un Bonucci-bis. È stato lo stesso centrocampista bianconero ad annunciarlo tramite un tweet: "A volte le parole non servono", accompagnato da una foto dove l'azzurro si batte il petto dove è posizionato lo stemma della squadra. Da qualche giorno infatti si erano scatenate voci che volevano Marchisio non più felice come una volta a Torino e scontento dell'attuale considerazione nello scacchiero bianconero. Rumors cancellati con un brevissimo commento. L'amore tra Marchisio e la Juventus continuerà quindi, con buona pace delle possibili pretendenti che già pregustavano un grande colpo per l'estate.