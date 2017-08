Un ritorno di fiamma, che ancora non sottende nulla di concreto. Di fatto, però, l’Inter ha riallacciato i contatti con la Lazio per Keita Balde. I biancocelesti, però, hanno subito tenuto a sottolineare che non cambieranno la propria linea per il giocatore; restano quindi le condizioni economiche dettate in principio. I nerazzurri proveranno a lavorare per cercare una soluzione più favorevole per arrivare all’esterno, ma resta da capire se Lotito accetterà o meno l’offerta dell’Inter. Intanto continua la ricerca del difensore, e il favorito resta sempre Eliaquim Mangala del Manchester City, per il quale però ci vuole del tempo perché il club inglese non lo libera fino alla prossima partita di Premier League contro il Bournemouth in programma sabato. Ma comunque filtra ottimismo perché il difensore vuole l’Inter e in questo senso la sua volontà è chiara. Ma anche perché i Citizens hanno dato un’apertura di massima al prestito che è la formula preferita dai nerazzurri. Gli inglesi inoltre potrebbero sostituirlo con Evans del West Bromwich Albion. Sul fronte uscite, resta da risolvere la questione Jovetic: il montenegrino, dopo il nuovo assalto del Siviglia, ora piace anche al Monaco. Sono avvenuti dei contatti attraverso l’agente dell’attaccante, Ramadani.