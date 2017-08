Ogni ora che passa, ci avvicina all’epilogo della vicenda dell’estate. Il futuro di Patrik Schick si sta per delineare e potrebbero essere decisive già le prossime 24 ore, quelle che il talento ceco ha chiesto per riflettere e capire quale risposta definitiva dare alla Roma. Uno degli agenti del giocatore, Paska, è rientrato a Genova per parlare e confrontarsi col proprio assistito. L’Inter crede di aver fatto il massimo nella trattativa, sia nei confronti della Sampdoria, sia nei confronti dello stesso Schick, dimostrandogli tutta la sua vicinanza in quello che è stato il suo momento più difficile, quando saltò l’operazione con la Juventus in seguito ai test medici al J|Medical. E proprio per questo i nerazzurri, adesso, non hanno alcuna intenzione di partecipare ad un’asta per il ceco, perché tutto quello che aveva da dimostrare alle parti, l’ha fatto. Inoltre, nonostante siano arrivate smentite ufficiali, in casa Sampdoria c’è la sensazione che la Juventus possa reinserirsi clamorosamente, acquistando il giocatore e lasciandolo in blucerchiato per un altro anno.

Totti: "Schick mi ha risposto in inglese..."

In giornata, peraltro, c’è stato un incontro tra la Roma e gli agenti di Schick a Montecarlo, dove è stata confermata l’offerta dei giallorossi al giocatore: un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione. Una risposta, dunque, alla cena di ieri sera che la dirigenza dell’Inter ha fatto con Paska e Satin. Intanto, a Montecarlo anche Francesco Totti ha parlato dell’attaccante ceco: “Schick? Lo vogliamo prendere. È un giocatore adatto alla Roma e lo vogliamo con noi. Gli ho mandato un messaggio, ha risposto. Stiamo valutando se diventerà un giocatore della Roma o meno. Ha risposto al messaggio, ma in inglese quindi non so se 'si' o 'no'…”. Ma l’epilogo è inesorabilmente sempre più vicino.