Rifiuti

Tentativi, corteggiamenti e offerte: alcune rifiutate, come quella del Napoli. Il club di De Laurentiis, infatti, ha incassato l'unico 'No' ufficiale. Sul piatto, l'inserimento di Zapata come carta preziosa per chiudere la trattativa. Ma nulla: l'attaccante ha declinato la proposta, consapevole del poco spazio che avrebbe trovato a disposizione. Meglio temporeggiare, quindi. Pensando a un futuro ancora blucerchiato, da trasformare in bianconero nel 2018. Intanto Paska, agente del giocatore, si trova a Genova per parlare col ragazzo. Riflessioni e pensieri, in attesa della risposta definitiva.