Ultimi giorni di calciomercato decisamente intensi in casa Inter, con la società nerazzurra che lavora per regalare nuovi rinforzi a Luciano Spalletti (specialmente in difesa) ma allo stesso tempo pensa a qualche cessione che potrebbe di fatto sbloccare anche il mercato in entrata. Come nel caso di Gabigol: l’attaccante brasiliano potrebbe infatti lasciare presto la Pinetina per una nuova esperienza che gli possa garantire minutaggio e nelle ultime ore è sempre più viva la pista portoghese. Nuovi contatti e sempre più positivi con il Benfica, pronto a prenderlo con la formula del prestito, soluzione (che si avvicina sempre più più) che metterebbe d’accordo tutti, Inter compresa.

Il Benfica pensa anche a Jovetic

Ma gli affari tra Benfica e Inter potrebbero non limitarsi al solo Gabigol. La società portoghese, infatti, oltre al brasiliano ha chiesto anche Jovetic: il montenegrino, però, sembra più orientato verso la soluzione Monaco, con il club del Principato che ha allacciato nei giorni scorsi i contatti con Ramadani, agente del calciatore. La priorità del club francese al momento è quella di definire con il Paris Saint-Germain l’affare Kylian Mbappé (si sta cercando una formula che possa rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario) e solo successivamente penserà a chiudere per gli eventuali sostituti, con il nome di Jovetic che stuzzica e non poco. Per il calciomercato dell’Inter saranno giorni decisamente roventi.