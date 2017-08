Da Keita al centrocampo

Il mercato scade al 31, vietato abbasare la guardia prima. Perché la Juve sonda il terreno, non molla. Nessun riscontro per i nomi di André Gomes e N'Zonzi: altra storia per Keita. Lotito in queste ore parlerà con Jorge Mendes, l'agente del senegalese. L'obiettivo è tenere vivi i rapporti per chiudere la questione. Che rimane aperta, ingarbugliata: dalla concorrenza dell'Inter a quella del Monaco. E poi le uscite, con la richiesta bianconera al Galatasaray di alzare l'offerta per Asamoah. Infine Lirola, per cui il Sassuolo ha detto no. Ma la Juve lavora, dalla difesa al centrocampo.