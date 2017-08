La Juventus ha chiuso per il suo rinforzo di fine estate, quel difensore che Allegri voleva a tutti i costi: Benedikt Höwedes. Sarà il capitano dello Schalke dunque ad arricchire con il suo grande bagaglio di esperienza e la sua enorme duttilità tattica (può giocare in tutti i ruoli della difesa) un reparto che ha perso in estate il proprio leader, ovvero Leonardo Bonucci, passato per 40 milioni al Milan. Dopo i continui contatti tra le società dei giorni scorsi, infatti, lunedì mattina ci sono stati ulteriori passi in avanti in una trattativa che già domani dovrebbe portare in bianconero il tedesco. Il nodo era quello della formula e del prezzo del difensore che alla fine arriverà in presito per 3,5 milioni di euro con un diritto fissato a 11,5 milioni, per un investimento complessivo di 15 milioni in totale. Per il giocatoe sono state già fissate per mercoledì mattina le visite al J Medical.