Milinkovic-S. a Torino, tifosi Juve: "Cerca casa!"

Può bastare una foto per scatenare ipotesi su intrighi di mercato? Sì, eccome. Nel caso di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore della Lazio, è stata sufficiente quella con la fidanzata postata su Instagram per alimentare i commenti di tutti i tifosi bianconeri. Milinkovic-Savic, centrocampista che fa gola a molte squadre, era a Torino per far visita al fratello Vanja, portiere granata, durante le feste e per il derby di Coppa Italia.

I tifosi della Juve....

La foto, scattata in Piazza San Carlo, come detto ha scatenato i sogni dei tifosi bianconeri: "Vieni alla Juve e porta anche tuo fratello", "Cerca casa, ti aspettiamo tra due giorni al JMedical" e “Come to JuveW sono alcuni dei commenti.

...e quelli della Lazio

Non si è fatta attendere la replica dei tifosi biancocelesti: "Se proprio deve andare via…non alla Juve", “Vi ha già risposto, non verrà mai alla Juve", "Non vi illudete" e "Il prezzo di partenza è di 100 milioni", tra le repliche.